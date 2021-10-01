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Названы сроки ввода удаленной идентификации для пенсионеров-переселенцев

robot Сегодня, 14:3035Новости
Названы сроки ввода удаленной идентификации для пенсионеров-переселенцев
Кабинет министров принял постановление, которое позволяет пенсионерам на неподконтрольных территориях проходить идентификацию удаленно.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.
Процедуру идентификации можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении «Дия».
«Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года», — говорится в сообщении.
Что для этого потребуется:
зарегистрироваться на портале «Дия» (скачать приложение на смартфон);
перейти в «Меню» и выбрать «Дия. Подпись»;
нажать «Создать»;
подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID;
придумать пятизначный код для «Дия. Подпись».
После этого на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно будет завершить соответствующую процедуру. Новости Украины - Сегодня, 14:30 4

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