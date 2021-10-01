Это разрушает жизни людей: ОБСЕ призвала разблокировать КПВВ на Донбассе
В ОБСЕ регулярно, однако безуспешно, ставят вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда «Золотое» и «Счастье».
«Эти пункты пропуска очень важны для жителей неподконтрольных территорий, однако пропуск через них заблокирован», — рассказала представительница США в ОБСЕ Кортни Остриан.
Блокирование работы этих пунктов пропуска Остриан считает преступлением, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на телеканал «Дом».
«Я считаю это преступлением, семьи разделены, что друзья не могут видеть друг друга, и это просто разрушает жизнь», — отметила она.
Также Остриан рассказала, что представляла Донбасс как военную зону, но этого не увидела. Новости в Мире - Сегодня, 14:23 53
«Эти пункты пропуска очень важны для жителей неподконтрольных территорий, однако пропуск через них заблокирован», — рассказала представительница США в ОБСЕ Кортни Остриан.
Блокирование работы этих пунктов пропуска Остриан считает преступлением, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на телеканал «Дом».
«Я считаю это преступлением, семьи разделены, что друзья не могут видеть друг друга, и это просто разрушает жизнь», — отметила она.
Также Остриан рассказала, что представляла Донбасс как военную зону, но этого не увидела. Новости в Мире - Сегодня, 14:23 53
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