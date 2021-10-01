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Как работают продуктовые магазины в Луганске без электричества

bot Сегодня, 14:3032Новости
Как работают продуктовые магазины в Луганске без электричества
Магазины крупных торговых сетей в Луганске в период планового отключения электроэнергии с 8 по 10 октября планируют работать по обычному графику. Об этом сообщила пресс-служба Луганской администрации со ссылкой на управление торговли.
«В период отключения электроэнергии 8-10 октября крупные торговые сети «Спар», «Абсолют», «Матрешка», «Семь морей», «Окей» планируют работать в обычном режиме», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 14:15 73

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