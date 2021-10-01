Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с ЕС

"Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе", — написал он в статье для "Зеркала недели".

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийБывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил власти страны об опасности тактики, которую они избрали для вступления в Евросоюз, передает РИА Новости.По мнению дипломата, тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может сказаться на европерспективах Украины.Также Цыбульник призвал Киев как можно скорее заняться улучшением экономического положения страны.Он добавил, что еще одна опасность заключается в том, что в Евросоюзе нет четкого понимания необходимости расширения объединения.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.