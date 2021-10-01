В Луганске ежесуточно регистрируют от 200 до 300 случаев заражения коронавирусом



«За последние сутки было зарегистрировано более 200 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Ежесуточно за последние две недели регистрируется от 200 до 300 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции», — рассказала она.

Пащенко добавила, что «ежесуточно регистрируется также до 300 случаев новых случаев заболеваемости вирусной пневмонией, когда коронавирусная инфекция не подтверждена». Красота и здоровье - Сегодня, 15:29 103 Луганские медики в течение двух недель ежесуточно регистрируют от 200 до 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«За последние сутки было зарегистрировано более 200 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Ежесуточно за последние две недели регистрируется от 200 до 300 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции», — рассказала она.Пащенко добавила, что «ежесуточно регистрируется также до 300 случаев новых случаев заболеваемости вирусной пневмонией, когда коронавирусная инфекция не подтверждена». Красота и здоровье - Сегодня, 15:29 103

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