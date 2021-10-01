Ливан полностью остался без электричества

"Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Михаил АлаеддинВесь Ливан остался без электричества, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал LBCI.Крупнейшие электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать из-за того, что у них закончились запасы дизельного топлива. Выработка энергии упала ниже 200 мегаватт.Компания по электроснабжению пытается восстановить энергосистему, но ей приходится делать это вручную из-за того, что национальный центр управления был полностью разрушен прошлогодним взрывом в порту Бейрута, отмечает телеканал.Аз-Захрани и Дейр-Аммар обеспечивают до 60 процентов электроэнергии, необходимой Ливану. В марте обе электростанции уже останавливались на несколько дней из-за того, что у Ливанской энергокомпании не было денег на закупку топлива. Проблему удалось решить после выделения резервных средств из госбюджета.С начала лета топливный кризис обострился, снова остановились практически все электростанции. Из-за дефицита горючего прекратили работу и владельцы небольших частных генераторов. Электричество подается в жилые дома на час-два в сутки.