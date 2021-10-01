Будущей ночью и завтра утром снова заморозки
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Луганске ночью и утром 11 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 11 октября в Луганске и местами по территории региона на поверхности почвы сохранятся заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:04 190
«Ночью и утром 11 октября в Луганске и местами по территории региона на поверхности почвы сохранятся заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:04 190
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