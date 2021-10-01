Глава МИД Украины рассказал, как "нанес удар" по Путину

"У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. Убежден и вижу это не только из публичных заявлений, но и по конкретным действиям, что украинский-турецкие отношения являются самодостаточными. Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", - сказал украинский министр в интервью сайту "ТСН".

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что стороны обсуждали Россию, и подчеркнул, что украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития, передает РИА Новости.Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину. Тогда Кулеба сообщил, что обсудил на встрече с турецким коллегой вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели.Кулеба и Чавушоглу также обсудили "Крымскую платформу". По словам главы МИД Украины, "Крымская платформа" - это очень сильный удар лично по президенту Путину". "Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело… Турция не только останется одним из самых активных участников "Крымской платформы", но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации "Крымской платформы", чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", - добавил Кулеба.Он подчеркнул, что "украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития в истории". "Перед нами открыты все пути", - заключил министр.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.