Год УПА* во Львове
Депутаты Львовского облсовета определились с главным символом города
Героизация пособников нацистов на Украине продолжается. С одной стороны, ничего нового – мы наблюдаем эти планомерные процессы всю украинскую независимость. С другой – украинской власти это совершенно не мешает говорить о евроинтеграции, демократии, каких-то европейских ценностях. Удивительная страна, в которой возможно сосуществование ЛГБТ-войск, национализма, этнических военизированных группировок, русофобии и желания вести с Россией бизнес. Гремучая смесь. Сегодня поговорим о том, как во Львове депутаты решили провести 2022 год.
Депутаты львовского областного совета объявили 2022-й годом памяти Украинской повстанческой армии*. Связано это решение львовских депутатов с тем, что в следующем году будет 80 лет со времен создания УПА*. За этот проект проголосовал 61 депутат облрады из указанных 84-х, то есть большинство.
Львовская облрада после местных выборов 2020 года состоит из представителей «Европейской солидарности» Петра Порошенко - их больше всего в совете, аж 28 человек, «Самопомощи» (партия Андрея Садового) - 9 человек, «Слуг Народа» - 9 человек, «Голос» и «Батькивщина» - по 7 человек у каждой, ВО «Свобода» и «Народный рух» - по 6 человек. Классические украинские националисты, если так можно сказать, это две последние партии из вышеперечисленных - «Свобода» Олега Тягнибока и «НРУ», которые в своё время были одними из ярых инициаторов украинской независимости.
Но это всего 12 человек из 61, проголосовавших за памятный год УПА*. Так что и здесь мы видим спекуляцию на теме украинских националистов со стороны крупных украинских политических партий, например «Европейской солидарности» Порошенко.
Местные львовские депутаты рассчитывают на то, что эту идею подхватят представители Верховной Рады и помогут с реализацией многочисленных мероприятий, видимо, не только на территории Львовской области, но и по всей Украине.
Украинская повстанческая армия* была создана в 1942 году, 14 октября, по решению ОУН – Организации украинских националистов Степана Бандеры. В 1943-м украинские националисты достигли ряда соглашений с немецкими нацистами и активно с ними сотрудничали – охраняли железные дороги и мосты, воевали с советскими партизанами, участвовали в расстрелах мирных жителей Украины, поддерживали все инициативы и мероприятия оккупационных властей. Взамен нацисты обещали УПА* создать так называемую Украинскую державу.
Отряды ОУН-УПА* действовали не только на территории Украины, но и в Польше, Белоруссии, Румынии, на Кубани. Воевали в УПА*, кстати, не только украинцы, но и некоторые евреи и представители других национальностей. Собственно, мы и сейчас это наблюдаем в современных украинских националистических организациях – украинский национализм уникален тем, что нация для причастности не важна, достаточно быть русофобом, даже если ты сам русский. Но подавляющее большинство всё-таки в ОУН-УПА* – это жители Западной Украины.
УПА* якобы ставили перед собой задачу противостоять не только СССР, но и нацистской Германии. Однако, масштабных стычек с оккупантами историки почему-то не припоминают – наверное, потому, что таковых не было. Да и само руководство ОУН* рекомендовало не прибегать к боям с немецкими силами, а потом и вовсе с нацистами бандеровцы договорились. Среди масштабных преступлений ОУН-УПА* – «Волынская резня», в ходе которой были вырезаны населенные пункты с польским населением.
Согласно официальным данным, бандеровцы из УПА* участвовали в убийстве 920 тыс. советских граждан (400 тыс. военнопленных солдат, 20 тыс. офицеров и сотрудников правоохранительных органов, 500 тыс. советских граждан Украины), 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков.
Вот за такие «заслуги» 2022-й год во Львове будет годом УПА*. Реабилитация бандеровцев началась сразу после получения Украиной статуса независимости. Еще с середины 90-х отдельные украинские политики начали говорить о необходимости присвоения ветеранам ОУН-УПА* особого статуса ветеранов. В 1997 году созвали даже специальную комиссию по изучению деятельности бандеровцев, а правильнее будет сказать - для их реабилитации.
С 2005-го года украинские нацисты уже ежегодно начали отмечать 14-го октября день УПА*. А в 2010-м году Виктор Ющенко завершил цикл «Окон Овертона» по реабилитации украинских бандеровцев-националистов – признал этих коллаборантов борцами за независимость Украины. Он же и присвоил посмертно звания Героев Украины Бандере и Шухевичу.
«Окна Овертона» работают на Украине как часики, беспрепятственно переводя отношение жителей страны к бандеровцам от «неприемлемо» до «допустимо» и «нормально». На данный момент мероприятия по реабилитации полностью выполнены – это национальные герои, признанные на государственном уровне. Герои в стране, миллионы граждан которой они убили…
Даниил Безсонов
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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