Год УПА* во Львове

Героизация пособников нацистов на Украине продолжается. С одной стороны, ничего нового – мы наблюдаем эти планомерные процессы всю украинскую независимость. С другой – украинской власти это совершенно не мешает говорить о евроинтеграции, демократии, каких-то европейских ценностях. Удивительная страна, в которой возможно сосуществование ЛГБТ-войск, национализма, этнических военизированных группировок, русофобии и желания вести с Россией бизнес. Гремучая смесь. Сегодня поговорим о том, как во Львове депутаты решили провести 2022 год.Депутаты львовского областного совета объявили 2022-й годом памяти Украинской повстанческой армии*. Связано это решение львовских депутатов с тем, что в следующем году будет 80 лет со времен создания УПА*. За этот проект проголосовал 61 депутат облрады из указанных 84-х, то есть большинство.Львовская облрада после местных выборов 2020 года состоит из представителей «Европейской солидарности» Петра Порошенко - их больше всего в совете, аж 28 человек, «Самопомощи» (партия Андрея Садового) - 9 человек, «Слуг Народа» - 9 человек, «Голос» и «Батькивщина» - по 7 человек у каждой, ВО «Свобода» и «Народный рух» - по 6 человек. Классические украинские националисты, если так можно сказать, это две последние партии из вышеперечисленных - «Свобода» Олега Тягнибока и «НРУ», которые в своё время были одними из ярых инициаторов украинской независимости.Но это всего 12 человек из 61, проголосовавших за памятный год УПА*. Так что и здесь мы видим спекуляцию на теме украинских националистов со стороны крупных украинских политических партий, например «Европейской солидарности» Порошенко.Местные львовские депутаты рассчитывают на то, что эту идею подхватят представители Верховной Рады и помогут с реализацией многочисленных мероприятий, видимо, не только на территории Львовской области, но и по всей Украине.Украинская повстанческая армия* была создана в 1942 году, 14 октября, по решению ОУН – Организации украинских националистов Степана Бандеры. В 1943-м украинские националисты достигли ряда соглашений с немецкими нацистами и активно с ними сотрудничали – охраняли железные дороги и мосты, воевали с советскими партизанами, участвовали в расстрелах мирных жителей Украины, поддерживали все инициативы и мероприятия оккупационных властей. Взамен нацисты обещали УПА* создать так называемую Украинскую державу.Отряды ОУН-УПА* действовали не только на территории Украины, но и в Польше, Белоруссии, Румынии, на Кубани. Воевали в УПА*, кстати, не только украинцы, но и некоторые евреи и представители других национальностей. Собственно, мы и сейчас это наблюдаем в современных украинских националистических организациях – украинский национализм уникален тем, что нация для причастности не важна, достаточно быть русофобом, даже если ты сам русский. Но подавляющее большинство всё-таки в ОУН-УПА* – это жители Западной Украины.УПА* якобы ставили перед собой задачу противостоять не только СССР, но и нацистской Германии. Однако, масштабных стычек с оккупантами историки почему-то не припоминают – наверное, потому, что таковых не было. Да и само руководство ОУН* рекомендовало не прибегать к боям с немецкими силами, а потом и вовсе с нацистами бандеровцы договорились. Среди масштабных преступлений ОУН-УПА* – «Волынская резня», в ходе которой были вырезаны населенные пункты с польским населением.Согласно официальным данным, бандеровцы из УПА* участвовали в убийстве 920 тыс. советских граждан (400 тыс. военнопленных солдат, 20 тыс. офицеров и сотрудников правоохранительных органов, 500 тыс. советских граждан Украины), 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков.Вот за такие «заслуги» 2022-й год во Львове будет годом УПА*. Реабилитация бандеровцев началась сразу после получения Украиной статуса независимости. Еще с середины 90-х отдельные украинские политики начали говорить о необходимости присвоения ветеранам ОУН-УПА* особого статуса ветеранов. В 1997 году созвали даже специальную комиссию по изучению деятельности бандеровцев, а правильнее будет сказать - для их реабилитации.С 2005-го года украинские нацисты уже ежегодно начали отмечать 14-го октября день УПА*. А в 2010-м году Виктор Ющенко завершил цикл «Окон Овертона» по реабилитации украинских бандеровцев-националистов – признал этих коллаборантов борцами за независимость Украины. Он же и присвоил посмертно звания Героев Украины Бандере и Шухевичу.«Окна Овертона» работают на Украине как часики, беспрепятственно переводя отношение жителей страны к бандеровцам от «неприемлемо» до «допустимо» и «нормально». На данный момент мероприятия по реабилитации полностью выполнены – это национальные герои, признанные на государственном уровне. Герои в стране, миллионы граждан которой они убили…Даниил Безсонов*Запрещенная в России экстремистская организация.