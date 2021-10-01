В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова

"У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон", - написала она в своем Telegram-канале.

"Пока я не приплетала бы сюда политический контекст. Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие", - заявила Янченко, комментируя, видит ли она политический контекст в смерти депутата.

Фото: © РИА Новости / СтрингерМетадон найден в крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова, сообщила депутат украинского парламента от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает РИА Новости.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.Она также заявила в эфире телеканала "Украина 24", что эти данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников и заявила, что остальные подробности расскажут официальные лица.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.