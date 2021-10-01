Ограничение движения через КПВВ «Станица Луганская» в Луганске назвали вынужденной мерой

Ограничение передвижения граждан через временный пункт пропуска «Станица Луганская», введенное сегодня указом Леонида Пасечника, является «вынужденной и эффективной противоэпидемической мерой». Об этом заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

Она напомнила, что Пасечник сегодня подписал указ, «которым ограничивается передвижение лиц через пункт пропуска «Станица Луганская».

«Это мера вынужденная, она необходима, и ее действие будет продлено до 10 ноября 2021 года, то есть, в течение месяца. Это то время, которого, как мы надеемся, нам будет достаточно для того, чтобы остановить рост инфекционного процесса», — отметила Пащенко.

Министр подчеркнула, что «эпидемиологическая обстановка достаточно серьезная».

«Этому благоприятствуют и те погодные условия, которые у нас есть. В предыдущем году на 40-42 неделе года были зарегистрированы максимальные цифры заболевших», — сказала она.

Пащенко пояснила, что «анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали в ближайшее время границу с территорией Украины, — это подтвержденный факт».

«Особенно это касается наших пожилых жителей, которые непрерывно осуществляют миграцию с целью получения пенсионных выплат. Это лица, которые больше всего подвержены заражению и в большей степени погибают при заражении коронавирусной инфекцией. Поэтому эта мера (ограничение передвижения через пункта пропуска «Станица Луганская») является вынужденной и эффективной», — отметила министр.

Ранее сегодня Пащенко сообщила, что луганские медики в течение двух недель ежесуточно регистрируют от 200 до 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Политика - Сегодня, 20:00 509