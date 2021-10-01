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Стало известно, на какой строк ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»

robot Вчера, 20:4561Новости
Стало известно, на какой строк ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
В Луганске Леонид Пасечник подписал указ, «которым ограничивается передвижение лиц через пункт пропуска «Станица Луганская».
«Это мера вынужденная, она необходима, и ее действие будет продлено до 10 ноября 2021 года, то есть, в течение месяца. Это то время, которого, как мы надеемся, нам будет достаточно для того, чтобы остановить рост инфекционного процесса», — заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
Министр подчеркнула, что «эпидемиологическая обстановка достаточно серьезная». Политика - Сегодня, 19:40 632

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