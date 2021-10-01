Канцлер Австрии объявил об отставке

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", — сказал политик.

Фото: © REUTERS / Lisi NiesnerСебастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него, передает РИА Новости.Шалленберг сейчас возглавляет МИД страны.Курц добавил, что решение далось ему нелегко. Он подчеркнул, что уходя с поста канцлера, останется председателем партии и лидером ее фракции в парламенте.В среду прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении премьера и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве.Сам Курц отверг все обвинения.На ближайший вторник было запланировано внеочередное заседание Национального совета — нижней палаты парламента Австрии, — на котором Партия свободы собиралась провести голосование по вотуму недоверия Курцу.