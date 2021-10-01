Фото: ReutersВсемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает RT.Данное решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена вЂ‹вЂ‹с января 2020 года, получила уведомление о решении исполкома.В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения уведомления.