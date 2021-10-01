Новый взрыв прогремел на складе боеприпасов в Казахстане

Фото: МЧС Республики КазахстанВзрыв произошел на арсенале в поселке Сарыкемер Жамбылской области Казахстана, где в августе сгорели склады с боеприпасами. Об этом 10 октября сообщило минобороны республики, пишет портал Inform.kz.«10 октября около 07:20 [04:20 мск] на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.Работы в это время на месте происшествия не проводились. Людей рядом не было.Повреждений и разрушений не отмечено. Обстановка остается стабильной, однако в дальнейшем подобные случаи не исключаются. Уничтожение боеприпасов на территории склада будет проводиться под контролем.В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории склада от взрывоопасных предметов.источник