Сирийский ЗРПК В«Панцирь-СВ» перехватил израильские ракеты

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", стоящий на вооружении сирийской армии, отразил атаку израильской авиации, перехватив выпущенные ей ракеты. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.Как заявил контр-адмирал Вадим Кулить, 8 октября истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар ракетами по аэродрому Т-4 в районе города Хомс. Сирийский ЗРПК "Панцирь-С", входящий в силы ПВО Сирии, сумел перехватить восемь из двенадцати выпущенных ракет, еще четыре достигли земли. В результате попадания шестеро сирийских военнослужащих получили ранения, имеются повреждения на территории аэродрома с незначительным ущербом имущества сирийской армии."Восьмого октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12-ю управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс. (...) Уничтожено восемь ракет", - говорится в сообщении.Командование ВВС Израиля традиционно нанесение удара не прокомментировало, однако ранее сообщалось, что удары по аэродрому Т-4 наносятся под предлогом нахождения на его территории объектов, принадлежащих Ирану и "проиранским вооруженным группировкам", выступающим на стороне Дамаска.источник