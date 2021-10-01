В ближайшие дни ожидается прохладная погода, без осадков, местами на поверхности почвы заморозки



«10 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов выше нуля», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 13-15 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, без осадков, местами на поверхности почвы заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 11:45 80 Температура воздуха в Луганске днем 10 октября 17 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«10 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов выше нуля», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 15-17 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 13-15 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, без осадков, местами на поверхности почвы заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 11:45 80

Метки: {keywords}