Луганчан старше 60 лет призвали не выходить из дома



«Я обращаюсь к жителям республики, не вводя какие-то меры и не выходя с инициативой на ЧСПК (чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия) о прекращении передвижения между городами, но я хочу сказать, что это очень важно сегодня — приостановить миграцию, особенно наших пожилых лиц. Без особой на то причины я прошу лиц старше 60 лет постараться не выходить сегодня из дому, только с целью посещения магазинов, с целью приобретения продуктов», — сказала министра.

Она также обратилась к родственникам пожилых людей с просьбой оказать им помощь в приобретении продуктов.

«Хочу сказать, что причина того, что сегодня зарегистрирован такой подъем коронавирусной инфекции, — это тотальное пренебрежение мерами соблюдения личной безопасности, это, естественно, переполненный наш транспорт, где наши жители не соблюдают сегодня противоэпидемические меры, ношение масок крайне ограничено», — пояснила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 11:30 288 В Луганске жителей старше 60 лет призвали не выходить из дома без крайней необходимости в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Я обращаюсь к жителям республики, не вводя какие-то меры и не выходя с инициативой на ЧСПК (чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия) о прекращении передвижения между городами, но я хочу сказать, что это очень важно сегодня — приостановить миграцию, особенно наших пожилых лиц. Без особой на то причины я прошу лиц старше 60 лет постараться не выходить сегодня из дому, только с целью посещения магазинов, с целью приобретения продуктов», — сказала министра.Она также обратилась к родственникам пожилых людей с просьбой оказать им помощь в приобретении продуктов.«Хочу сказать, что причина того, что сегодня зарегистрирован такой подъем коронавирусной инфекции, — это тотальное пренебрежение мерами соблюдения личной безопасности, это, естественно, переполненный наш транспорт, где наши жители не соблюдают сегодня противоэпидемические меры, ношение масок крайне ограничено», — пояснила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 11:30 288

Метки: {keywords}