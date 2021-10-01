Как проходит ремонт высоковольтной линии «Шахты-Победа», ради которого всем отключили свет на два дня. ФОТО



Сегодня замминистра вместе с руководством РСК посетил участки проведения ремонтных работ.



«Ремонтные работы осуществляются в плановом режиме. У нас были проведены переговоры со всеми министерствами и ведомствами. Все социально значимые объекты у нас обеспечены электрической энергией», — подчеркнул он.

Замминистра рассказал, что на данный момент ремонтные работы осуществляют семь бригад РСК.



«Период времени выбран не просто так для выполнения работ. Мы как раз прошли грозовой период, прошли период высоких температур и до наступления отопительного периода как раз самый оптимальный момент для выполнения данных работ», — пояснил Кустов.

Генеральный директор РСК Борис Рыжилов рассказал, что сотрудники компании проводят ремонтные работы на 20-километровом участке высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа».



«На данном этапе проводятся работы по замене грозозащитного троса, изоляции, замене дистанционных распорок, что позволит привести линию в удовлетворительное техническое состояние для прохождения осенне-зимнего периода и безопасности электроснабжения Республики», — сообщил он.

Гендиректор пояснил, что «Шахты-Победа» является основной линией, обеспечивающей электроснабжение Республики, и поддержание ее стабильной работы является первоочередной задачей для предприятия.



Технический директор «РСК» Анатолий Форис рассказал, что, помимо ремонта высоковольтной линии, осуществляется ремонт и самой подстанции 500 кВ «Победа».

Он сообщил, что на подстанции рабочие предприятия ремонтируют распределительные линии, заменяют устаревшее оборудование подстанции, а также производят наладку цепи управления. Экономика - Сегодня, 12:09 63 Специалисты госпредприятия «Республиканская сетевая компания» (РСК) осуществляют ремонт высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа» в рамках ранее утвержденного плана. Об этом сообщил замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности Андрей Кустов.Сегодня замминистра вместе с руководством РСК посетил участки проведения ремонтных работ.«Ремонтные работы осуществляются в плановом режиме. У нас были проведены переговоры со всеми министерствами и ведомствами. Все социально значимые объекты у нас обеспечены электрической энергией», — подчеркнул он.Замминистра рассказал, что на данный момент ремонтные работы осуществляют семь бригад РСК.«Период времени выбран не просто так для выполнения работ. Мы как раз прошли грозовой период, прошли период высоких температур и до наступления отопительного периода как раз самый оптимальный момент для выполнения данных работ», — пояснил Кустов.Генеральный директор РСК Борис Рыжилов рассказал, что сотрудники компании проводят ремонтные работы на 20-километровом участке высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа».«На данном этапе проводятся работы по замене грозозащитного троса, изоляции, замене дистанционных распорок, что позволит привести линию в удовлетворительное техническое состояние для прохождения осенне-зимнего периода и безопасности электроснабжения Республики», — сообщил он.Гендиректор пояснил, что «Шахты-Победа» является основной линией, обеспечивающей электроснабжение Республики, и поддержание ее стабильной работы является первоочередной задачей для предприятия.Технический директор «РСК» Анатолий Форис рассказал, что, помимо ремонта высоковольтной линии, осуществляется ремонт и самой подстанции 500 кВ «Победа».Он сообщил, что на подстанции рабочие предприятия ремонтируют распределительные линии, заменяют устаревшее оборудование подстанции, а также производят наладку цепи управления. Экономика - Сегодня, 12:09 63

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