Минимайдан против Порошенко

Протестующим на мини-майдане у дома Порошенко привезли https://twitter.com/yZcdjWo11W... чай, кофе, бутерброды, печенье и хорошее настроение..Надо ставить палаточный лагерь.У Порошенко вопят, что это наркоман Зеленский нанял титушек, чтобы натравить их на "настоящего патриота Украины".У Зеленского транслируют тезис, что это сам Порошенко сам против себя майдан организовал, чтобы дистанцироваться от Медведчука.В общем, все как обычно.Стоимость мероприятия, как обычно, не слишком высока.Рядовое митинговое мясо понятное дело стоит еще меньше.Как представляется, попытка притопить Порошенко связана с опасениями окружения Зеленского, что офшорный скандал будет использован "шоколадным фюрером", в том числе и на внешнем контуре управления, которому Порошенко пытается доказать, что Зеленского надо менять на более лояльного демократической администрации кандидата.Сolonel Сassad