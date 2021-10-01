В Луганске ужесточат противоэпидемические меры и контроль за их соблюдением



«Министерство здравоохранения будет ходатайствовать перед ЧСПК об ужесточении мер и усилении контроля над существующими», — сказала она.

Министр пояснила, что необходимость усиления проверочных мероприятий обусловлена тем, что не во всех местах массового скопления людей соблюдаются противоэпидемические меры.

«Пока не будет личной сознательности по выполнению санитарно-эпидемических мер, эффекта мы не добьемся. Поэтому соблюдение мер касается и транспорта, и посещения магазинов, посещения любых многолюдных мест, соблюдения социальной дистанции, это касается соблюдения противоэпидемических мер в наших учебных заведениях — не везде у нас соблюдаются противоэпидемические меры как в среднем образовании, так и в высшей школе», — отметила глава Минздрава.

Она сообщила, что будут проведены проверки и «также будет усиление мер и, возможно, введение каких-либо новых мер, так как сегодня эпидемический процесс коснулся и острых респираторных вирусных инфекций», заболеваемость которыми уже превышает допустимый порог среди детей.

«И также это касается и учреждений культуры, и других массовых мероприятий», — добавила Пащенко.

Она обратилась к жителям Республики с призывом соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, личную гигиену и носить маски в общественных местах.

Красота и здоровье - Сегодня, 13:09 93 В Луганске Министерство здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет ходатайствовать перед чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) об ужесточении противоэпидемических мер и усилении контроля над принятыми. Об этом заявила министр Наталия Пащенко.«Министерство здравоохранения будет ходатайствовать перед ЧСПК об ужесточении мер и усилении контроля над существующими», — сказала она.Министр пояснила, что необходимость усиления проверочных мероприятий обусловлена тем, что не во всех местах массового скопления людей соблюдаются противоэпидемические меры.«Пока не будет личной сознательности по выполнению санитарно-эпидемических мер, эффекта мы не добьемся. Поэтому соблюдение мер касается и транспорта, и посещения магазинов, посещения любых многолюдных мест, соблюдения социальной дистанции, это касается соблюдения противоэпидемических мер в наших учебных заведениях — не везде у нас соблюдаются противоэпидемические меры как в среднем образовании, так и в высшей школе», — отметила глава Минздрава.Она сообщила, что будут проведены проверки и «также будет усиление мер и, возможно, введение каких-либо новых мер, так как сегодня эпидемический процесс коснулся и острых респираторных вирусных инфекций», заболеваемость которыми уже превышает допустимый порог среди детей.«И также это касается и учреждений культуры, и других массовых мероприятий», — добавила Пащенко.Она обратилась к жителям Республики с призывом соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, личную гигиену и носить маски в общественных местах.Красота и здоровье - Сегодня, 13:09 93

Метки: {keywords}