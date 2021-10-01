Что происходит на КПВВ «Станица Луганская» после введения новых правил выезда из Луганска



Как сообщила Depo.Донбас переселенка из Луганска, она приехала в Луганск неделю назад проверить свою квартиру, женщина постоянно живет в Киеве, имеет справку переселенца, но ее на украинскую территорию сегодня уже не пропускают.

По ее словам, справка переселенца не является поводом для того, чтобы человека выпустили с территории ЛНР.

«Мы здесь стоим, людей много, сложно сказать, сколько именно. Все пришли, надеясь, что нас выпустят, поскольку новое решение власть ЛНР приняла неожиданно, никого не предупреждая. Мы надеялись, что нас таки пропустят, потому что все имеют уже на руках билеты на поезда на сегодняшнее число, кто в Харьков, кто в Киев. Люди там работают, там семьи, но, оказывается, нас не пропустят даже при этих условиях «, — говорит она.

По состоянию на утро 10 октября с стороны Луганска толпа людей не расходится, надеясь, что их таки пропустят на украинскую сторону. Люди скандалят и ругаются, у многих сдают нервы.

Напомним, 9 октября Леонид Пасечник выдал указ, согласно которому, для тех, у кого в паспорте стоит луганская прописка для выезда из ЛНР необходимо попасть в списки, которые должно согласовывать специальная комиссия.

Чтобы попасть в списки на выезд, необходимо предоставить подтверждение в МИД одной из причин: лечение (реабилитация), обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника.

Для подачи заявления на выезд необходимо скачать файл анкеты по адресу : заполнить анкету в электронном виде и отправить по электронной почте [email protected] с указанием ФИО лица собирается пересечь КПВВ «Станица Луганская» в поле «Тема». В письмо необходимо прикрепить скан-документы, подтверждающие вышеперечисленные причины для выезда.

Чтобы въехать в Луганск, не имея там прописки, также нужно подавать заявление и иметь причины: лечение (реабилитация)

обучение; необходимости постороннего ухода за близким родственником; захоронения родственника участие в гуманитарных программах. Политика - Сегодня, 12:45 585 С утра на КПВВ в Станице находятся люди со стороны Луганска, которые хотят перейти на сторону подконтрольной Украины территории, но луганской стороны их не выпускают.Как сообщила Depo.Донбас переселенка из Луганска, она приехала в Луганск неделю назад проверить свою квартиру, женщина постоянно живет в Киеве, имеет справку переселенца, но ее на украинскую территорию сегодня уже не пропускают.По ее словам, справка переселенца не является поводом для того, чтобы человека выпустили с территории ЛНР.«Мы здесь стоим, людей много, сложно сказать, сколько именно. Все пришли, надеясь, что нас выпустят, поскольку новое решение власть ЛНР приняла неожиданно, никого не предупреждая. Мы надеялись, что нас таки пропустят, потому что все имеют уже на руках билеты на поезда на сегодняшнее число, кто в Харьков, кто в Киев. Люди там работают, там семьи, но, оказывается, нас не пропустят даже при этих условиях «, — говорит она.По состоянию на утро 10 октября с стороны Луганска толпа людей не расходится, надеясь, что их таки пропустят на украинскую сторону. Люди скандалят и ругаются, у многих сдают нервы.Напомним, 9 октября Леонид Пасечник выдал указ, согласно которому, для тех, у кого в паспорте стоит луганская прописка для выезда из ЛНР необходимо попасть в списки, которые должно согласовывать специальная комиссия.Чтобы попасть в списки на выезд, необходимо предоставить подтверждение в МИД одной из причин: лечение (реабилитация), обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника.Для подачи заявления на выезд необходимо скачать файл анкеты по адресу : заполнить анкету в электронном виде и отправить по электронной почте [email protected] с указанием ФИО лица собирается пересечь КПВВ «Станица Луганская» в поле «Тема». В письмо необходимо прикрепить скан-документы, подтверждающие вышеперечисленные причины для выезда.Чтобы въехать в Луганск, не имея там прописки, также нужно подавать заявление и иметь причины: лечение (реабилитация)обучение; необходимости постороннего ухода за близким родственником; захоронения родственника участие в гуманитарных программах. Политика - Сегодня, 12:45 585

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