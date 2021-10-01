При оформлении украинской пенсии у переселенцев из Донбасса появилась новая проблема



Правительство официально прекратило финансирование неподконтрольных территорий в ноябре 2014-го. Как говорят правозащитники, претендентам на пенсию не заплатили зарплату за период на полгода ранее — с мая 2014-го. Соответственно, для оформления пенсии им не хватает 5-6 месяцев.

По данным Веры Ястребовой, речь идет о четырех шахтах ГП «Артемуголь» в Горловке, семи шахтах ГП «Ордженикидзеуголь» в Енакиево, восьми шахтах ГП «Луганскугль» и семи шахтах «ГП «Донбассантрацит».

Правозащитница уверена, что украинские суды поддержат людей в «противостоянии» с пенсионным фондом и государством: «Мы начинаем кампанию по получению задолженности по зарплате для жителей ОРДЛО (за период до ноября 2014-го). Судебная практика уже сформирована, дела такого рода мы выигрывали, но теперь это будет массово». Новости Региона - Сегодня, 12:14 330 Глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова сообщила, что переселенцы из Донбасса, достигшие пенсионного возраста, не могут оформить пенсии, потому что государственные предприятия на неподконтрольной территории не уплатили за них взносы за 2014 год. Об этом пишет «Реал».Правительство официально прекратило финансирование неподконтрольных территорий в ноябре 2014-го. Как говорят правозащитники, претендентам на пенсию не заплатили зарплату за период на полгода ранее — с мая 2014-го. Соответственно, для оформления пенсии им не хватает 5-6 месяцев.По данным Веры Ястребовой, речь идет о четырех шахтах ГП «Артемуголь» в Горловке, семи шахтах ГП «Ордженикидзеуголь» в Енакиево, восьми шахтах ГП «Луганскугль» и семи шахтах «ГП «Донбассантрацит».Правозащитница уверена, что украинские суды поддержат людей в «противостоянии» с пенсионным фондом и государством: «Мы начинаем кампанию по получению задолженности по зарплате для жителей ОРДЛО (за период до ноября 2014-го). Судебная практика уже сформирована, дела такого рода мы выигрывали, но теперь это будет массово». Новости Региона - Сегодня, 12:14 330

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