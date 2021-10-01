На Украине нашли способ одержать верх в войне с Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "ключ к победе" в войне с Россией. Его цитирует "Обозреватель", передает РИА Новости.
"Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты. Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев", — убежден он.
По словам дипломата, именно Байден может поставить России "красные линии" в вопросах глобальной политики.
Климкин добавил, что поддержка других западных стран также крайне важна: ее нужно учитывать и использовать. Однако Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, подытожил он.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России подобные высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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