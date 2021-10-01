На Украине нашли способ одержать верх в войне с Россией

"Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты. Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев", — убежден он.

Фото: © AP Photo / Evgeniy MaloletkaБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "ключ к победе" в войне с Россией. Его цитирует "Обозреватель", передает РИА Новости.По словам дипломата, именно Байден может поставить России "красные линии" в вопросах глобальной политики.Климкин добавил, что поддержка других западных стран также крайне важна: ее нужно учитывать и использовать. Однако Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, подытожил он.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России подобные высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.