США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД

"Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Фото: © РИА НовостиАмериканская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.Как сообщила представитель ведомства радиостанции "Говорит Москва", число выведенных из под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.