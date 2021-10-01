США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД
Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Как сообщила представитель ведомства радиостанции "Говорит Москва", число выведенных из под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.
Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.
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