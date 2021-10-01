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Стало известно когда сегодня включат воду в Луганске

bot Сегодня, 18:0054Новости
Стало известно когда сегодня включат воду в Луганске
«Лугансквода» планирует к вечеру 10 октября возобновить водоснабжение региона, приостановленное в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«ГУП «Лугансквода» сообщает, что по состоянию на 10 октября 2021 года напряжение подано на все насосные станции республики. На данный момент производится заполнение резервуаров на водопроводных насосных станциях и опрессовка водопроводных сетей. Учитывая протяженность сетей, возобновить водоснабжение планируется к вечеру сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что в Кировске и Ровеньках централизованное водоснабжение будет возобновлено к утру 11 октября.
«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали на предприятии. Удобный город - Сегодня, 17:25 177

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