Стало известно когда сегодня включат воду в Луганске



«ГУП «Лугансквода» сообщает, что по состоянию на 10 октября 2021 года напряжение подано на все насосные станции республики. На данный момент производится заполнение резервуаров на водопроводных насосных станциях и опрессовка водопроводных сетей. Учитывая протяженность сетей, возобновить водоснабжение планируется к вечеру сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в Кировске и Ровеньках централизованное водоснабжение будет возобновлено к утру 11 октября.

«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали на предприятии. Удобный город - Сегодня, 17:25 177 «Лугансквода» планирует к вечеру 10 октября возобновить водоснабжение региона, приостановленное в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«ГУП «Лугансквода» сообщает, что по состоянию на 10 октября 2021 года напряжение подано на все насосные станции республики. На данный момент производится заполнение резервуаров на водопроводных насосных станциях и опрессовка водопроводных сетей. Учитывая протяженность сетей, возобновить водоснабжение планируется к вечеру сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.Пресс-служба уточнила, что в Кировске и Ровеньках централизованное водоснабжение будет возобновлено к утру 11 октября.«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали на предприятии. Удобный город - Сегодня, 17:25 177

Метки: {keywords}