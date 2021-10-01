Собчак прокомментировала смертельное ДТП

Собчак нарушила молчание относительно ДТП со смертельным исходом, которое произошло вчера между Сочи и Адлером.Автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая и её помощники, выехал на встречку, обгоняя, и врезался в микроавтобус Volkswagen, двое пассажиров которого погибли.Когда об аварии стало известно (сегодня около полудня, — прим. РВ), у общественности возник вопрос, почему всегда находящаяся на острие информационной атаки Собчак молчит. В СМИ даже появились сообщения о том, что из Сочи она улетела в Нью-Йорк.В начале четвертого в Telegram-канале «Кровавая барыня», который принадлежит Собчак, появилось такое сообщение:«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду.По аварии: я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясениеМы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.Пост в инстаграме с утра вышел с отложки*, его забыли снять» (орфография сохранена).Пост в Instagram, о котором пишет Собчак, был посвящён советам любить себя, сохранять чувство юмора и самоиронии в любой ситуации. Он был опубликован сегодня утром и ожидаемо вызвал негодование на фоне смертей, которые повлекла авария.источник