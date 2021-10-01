В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут

"Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России - ред.) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".

Фото: © AP Photo / Irina GorbasevaВооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за "пять минут", считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".