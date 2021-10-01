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Климкин заявил, что жесткость США станет В«ключом к победеВ» Украины в войне с Россией

root Сегодня, 20:0041Новости
Климкин заявил, что жесткость США станет В«ключом к победеВ» Украины в войне с Россией
Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии у Киева «ключа к победе» в войне с Россией. Им может стать жесткость США, полагает он.
Климкин заявил, что жесткость США станет В«ключом к победеВ» Украины в войне с Россией

По словам бывшего украинского министра, сегодня главным помощником Киева является Вашингтон, пишет «Обозреватель».

«Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», — считает Климкин.

Он также выразил надежду, что глава США Джо Байден сможет поставить России некие красные линии в вопросах глобальной политики. По его словам, украинцам также важна поддержка и других стран Запада. Киеву нужно ее учитывать и использовать, добавил Климкин. Но все же в противостоянии с Россией Украина должна рассчитывать на себя, резюмировал он.
При этом ранее с подобными воинственными заявлениями против России уже выступили и другие украинские политики. Например, экс-депутат Рады Борислав Береза посоветовал дождаться политических катаклизмов в РФ и «захватить» Крым.
В Москве подобные заявления называют пустыми. Такими высказываниями Киев пытается отвлечь украинцев от реальных внутренних проблем страны, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.
Анастасия Броцкая

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