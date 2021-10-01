Климкин заявил, что жесткость США станет В«ключом к победеВ» Украины в войне с Россией



«Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», — считает Климкин.



Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии у Киева «ключа к победе» в войне с Россией. Им может стать жесткость США, полагает он.По словам бывшего украинского министра, сегодня главным помощником Киева является Вашингтон, пишет «Обозреватель».Он также выразил надежду, что глава США Джо Байден сможет поставить России некие красные линии в вопросах глобальной политики. По его словам, украинцам также важна поддержка и других стран Запада. Киеву нужно ее учитывать и использовать, добавил Климкин. Но все же в противостоянии с Россией Украина должна рассчитывать на себя, резюмировал он.При этом ранее с подобными воинственными заявлениями против России уже выступили и другие украинские политики. Например, экс-депутат Рады Борислав Береза посоветовал дождаться политических катаклизмов в РФ и «захватить» Крым.В Москве подобные заявления называют пустыми. Такими высказываниями Киев пытается отвлечь украинцев от реальных внутренних проблем страны, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.Анастасия Броцкая