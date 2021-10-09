Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.10.2021

«За истекшие сутки 10 октября со стороны Вооруженных формирований Украины нарушений прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 09.10.202109:55Армия Киева за прошедшие сутки огонь по территории Луганской Народной Республики не открывала. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.09:00