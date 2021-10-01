Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми

"Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или "ЦУ" из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", - констатировал он.

"А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - подчеркнул он.

"Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - убежден он.

Фото: © РИА Новости / Екатерина ШтукинаПереговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, такое мнение высказал зампред Собвеза России Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в газете "Коммерсант", передает РИА Новости."Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", - отметил Медведев, говоря о нынешних украинских властях.По мнению зампреда Совбеза, именно так киевское руководство понимает искусство дипломатии.Как считает Медведев, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный."А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - написал зампред Совбеза.По словам Медведева, подобным "партнерам", "соревнующимся в постоянной брехне", не может быть доверия.Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, зампред Совбеза выразил уверенность, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".Он также отметил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем "взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период"."На Украине же зависимость полная – от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)", - заметил зампред Совбеза.В то же время Медведев подчеркнул, что Украина не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией.США от Украины не нужно ничего кроме противостояния России, добавил он. "А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", - подчеркнул Медведев.По его мнению, в отношениях с Украиной для России нет иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства", которое будет нацелено "не на тотальную конфронтацию" с Москвой и организацию "дебильных Крымских платформ", а на выстраивание "равноправных и взаимовыгодных отношений"."Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.