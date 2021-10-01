В Новосибирской области задержали 14 сторонников движения АУЕ

«5 октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцев криминальной субкультуры АУЕ, придерживающихся националистических взглядов», — приводит его слова Интерфакс.

Фото: РИА НовостиВ Новосибирской области задержали 14 сторонников экстремистского движения АУЕ*. Об этом заявил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин в ходе совещания в правительстве области, передает RT.Отмечается, что в группировке действовали криминально-уголовные порядки, прославлялось избиение, насилие и воровство, члены движения придерживались националистических взглядов. В ходе задержания у молодых людей изъяли наклейки с нацистской атрибутикой, а также бейсбольные биты и холодное оружие.Представитель МВД добавил, что задержанные подозреваются в избиении на Михайловской набережной представителей молодёжных субкультур.Три лидера группы отправлены под стражу.* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.