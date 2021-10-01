Вчера на КПВВ «Станица Луганская» из Луганска выпустили всех. Но сказали, что это была одноразовая акция

На КПВВ «Станица Луганская» вчера, в первый день новых правил выезда из Луганска, прошла «одноразовая акция». Люди пишут в соцсетях, что с самого утра обирающихся пересечь линию разграничения из Луганска в сторону подконтрольной Украине территории Луганской области, «набралось на несколько автобусов». Людей выпустили из Луганска со скандалом. Об этом сообщает Восточный Вариант.О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» которая сложилась вчера, 10.09. сообщали граждане, пересекавшие линию разграничения на этом пункте пропуска.Люди писали в соцсетях, что с самого утра обирающихся пересечь линию разграничения из ОРЛО на подконтрольную Украине территорию Луганской области, «набралось на несколько автобусов».Изначально пограничники Луганска никого не пропускали.По всей видимости, пишут граждане, ждали распоряжения начальства о порядке пропуска.В сообщениях говорится, что люди возмущались, кричали, ругались, подключилась полиция. Многие о новых правилах просто не знали, так как в Луганске вчера были перебои с электричеством.Однако ближе к 11:00 людей все же пропустили в сторону подконтрольной Украине территории, и, как сообщается, пропустили всех. Люди пишут, что пограничники предупредили, что это была «одноразовая акция», далее пропуск будет осуществляться согласно вчерашнему указу Пасечника.Сейчас люди в соцсетях горячо обсуждают перспективу и возможности выезда из Луганска через РФ. Новости Региона - Сегодня, 12:00 25