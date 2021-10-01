Запрет на выезд из Луганска: Как обойти новые правила пересечения КПВВ



В Луганске власти с 10 октября по 10 ноября запретила выезд с территории неподконтрольной Украине Луганщины жителям с пропиской на этой территории, а ранее был запрещен въезд в Луганск для тех, кто не имеет такой прописки.

Уехать и въехать можно только при условии получения разрешения — это те же правила, которые давно уже действуют в ДНР на КПВВ «Новотроицкое-Еленовка», сообщает Depo.Донбасс.

Однако в ЛНР не разработали механизмов и правил выдачи таких разрешений, еще некоторое время пройдет, пока соберется «комиссия» и начнет работу.

Теперь застрявшие в Луганске из-за прописки на этой территории или граждане с пропиской на территории Украины, которым необходимо въехать в ЛНР, ищут пути, чтобы это осуществить, не дожидаясь разрешений.

Единственный пока свободный путь из Украины в Луганск и в обратном направлении — это путь через Россию, тем более что украинская сторона отменила штрафы для жителей неподконтрольной территории.

Для такого путешествия, которое может длиться почти полсуток из-за очередей на границе, необходимо оформить украинский загранпаспорт. Если для жителей подконтрольной территории это не проблема, то жителям Луганска необходимо где-то жить все то время, пока будет длиться оформление паспорта.



Сейчас перевозчики предлагают доехать из Луганска в Киев автобусом через Россию за 1 550 грн, однако жители ЛНР ожидают, что в связи с фактически закрытым путем через «Станицу» цены повысятся.



Напомним, 9 октября главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», согласно которому выезд из «ЛНР» и въезд будет проходить по спискам, которые должно согласовывать «МГБ».

Чтобы попасть в списки на выезд, необходимо предоставить подтверждение в «МГБ» одной из причин: лечение (реабилитация); обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника.

Для подачи заявления на выезд необходимо скачать файл анкеты по адресу, заполнить анкету в электронном виде и отправить по электронной почте [email protected] с указанием ФИО лица, которое собирается пересечь КПП «Станица Луганская» в поле «Тема». К письму необходимо прикрепить скан-документы, подтверждающие вышеперечисленные причины для выезда.

Чтобы въехать в «ЛНР», не имея там прописки, также нужно подавать заявление и иметь причины: лечение (реабилитация);

обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника; участие в гуманитарных программах. Политика - Сегодня, 11:30 357 Жители Луганска и переселенцы, застрявшие в ЛНР из-за внезапного изменения правил пересечения КПВВ в Станице, ищут возможность их обойти.В Луганске власти с 10 октября по 10 ноября запретила выезд с территории неподконтрольной Украине Луганщины жителям с пропиской на этой территории, а ранее был запрещен въезд в Луганск для тех, кто не имеет такой прописки.Уехать и въехать можно только при условии получения разрешения — это те же правила, которые давно уже действуют в ДНР на КПВВ «Новотроицкое-Еленовка», сообщает Depo.Донбасс.Однако в ЛНР не разработали механизмов и правил выдачи таких разрешений, еще некоторое время пройдет, пока соберется «комиссия» и начнет работу.Теперь застрявшие в Луганске из-за прописки на этой территории или граждане с пропиской на территории Украины, которым необходимо въехать в ЛНР, ищут пути, чтобы это осуществить, не дожидаясь разрешений.Единственный пока свободный путь из Украины в Луганск и в обратном направлении — это путь через Россию, тем более что украинская сторона отменила штрафы для жителей неподконтрольной территории.Для такого путешествия, которое может длиться почти полсуток из-за очередей на границе, необходимо оформить украинский загранпаспорт. Если для жителей подконтрольной территории это не проблема, то жителям Луганска необходимо где-то жить все то время, пока будет длиться оформление паспорта.Сейчас перевозчики предлагают доехать из Луганска в Киев автобусом через Россию за 1 550 грн, однако жители ЛНР ожидают, что в связи с фактически закрытым путем через «Станицу» цены повысятся.Напомним, 9 октября главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», согласно которому выезд из «ЛНР» и въезд будет проходить по спискам, которые должно согласовывать «МГБ».Чтобы попасть в списки на выезд, необходимо предоставить подтверждение в «МГБ» одной из причин: лечение (реабилитация); обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника.Для подачи заявления на выезд необходимо скачать файл анкеты по адресу, заполнить анкету в электронном виде и отправить по электронной почте [email protected] с указанием ФИО лица, которое собирается пересечь КПП «Станица Луганская» в поле «Тема». К письму необходимо прикрепить скан-документы, подтверждающие вышеперечисленные причины для выезда.Чтобы въехать в «ЛНР», не имея там прописки, также нужно подавать заявление и иметь причины: лечение (реабилитация);обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника; участие в гуманитарных программах. Политика - Сегодня, 11:30 357

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