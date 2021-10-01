В Луганске рассказали, чем закончилось отключение света
Специалисты госпредприятия «Республиканская сетевая компания» (РСК) завершили ремонт высоковольтной линии (ВЛ) 500 кВ «Шахты-Победа», электроснабжение республики полностью восстановлено. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.
«Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании. Это позволило повысить надежность работы магистральных сетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией всю территорию ЛНР», — говорится в сообщении.
В РСК напомнили, что ВЛ «Шахты-Победа» общей протяженностью около 63,5 км является ключевой энергетической артерией для электроснабжения большого количества предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, социальных и бюджетных учреждений, коммунальной инфраструктуры территории. От стабильного функционирования ВЛ зависит надежность электроснабжения более 700 тыс. бытовых потребителей и 1107 социально значимых объектов.
«Плановые ремонтные работы на высоковольтной линии и подстанции «Победа» завершены. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Все, что было намечено, мы выполнили в поставленные сроки», — отметил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Андрей Кустов.
Генеральный директор «РСК» Борис Рыжилов добавил, что «своевременное выполнение ремонта, устранение дефектов на ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» позволят качественно подготовиться к нынешней зиме».
«Подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону традиционно является для нас задачей первостепенной важности. Эта задача требует мобилизации наших технических ресурсов и напряженной работы всех без исключения сотрудников. Для ее решения недостаточно сделать электросети устойчивыми к пиковым нагрузкам, которые мы можем заранее предусмотреть. Важно, чтобы наши люди были готовы к любым неожиданностям, связанным с природными аномалиями, умели оперативно действовать в сложных обстоятельствах, демонстрировали не только профессионализм, но и умение работать в команде. Я уверен, что в ходе проведения работ нам вполне удалось этого добиться», — рассказал он.
Напомним, с 8 по 10 октября проводились плановые ремонтные работы на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», в связи с чем на территории региона производилось отключение электроэнергии. Экономика - Сегодня, 10:48 398
«Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании. Это позволило повысить надежность работы магистральных сетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией всю территорию ЛНР», — говорится в сообщении.
В РСК напомнили, что ВЛ «Шахты-Победа» общей протяженностью около 63,5 км является ключевой энергетической артерией для электроснабжения большого количества предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, социальных и бюджетных учреждений, коммунальной инфраструктуры территории. От стабильного функционирования ВЛ зависит надежность электроснабжения более 700 тыс. бытовых потребителей и 1107 социально значимых объектов.
«Плановые ремонтные работы на высоковольтной линии и подстанции «Победа» завершены. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Все, что было намечено, мы выполнили в поставленные сроки», — отметил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Андрей Кустов.
Генеральный директор «РСК» Борис Рыжилов добавил, что «своевременное выполнение ремонта, устранение дефектов на ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» позволят качественно подготовиться к нынешней зиме».
«Подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону традиционно является для нас задачей первостепенной важности. Эта задача требует мобилизации наших технических ресурсов и напряженной работы всех без исключения сотрудников. Для ее решения недостаточно сделать электросети устойчивыми к пиковым нагрузкам, которые мы можем заранее предусмотреть. Важно, чтобы наши люди были готовы к любым неожиданностям, связанным с природными аномалиями, умели оперативно действовать в сложных обстоятельствах, демонстрировали не только профессионализм, но и умение работать в команде. Я уверен, что в ходе проведения работ нам вполне удалось этого добиться», — рассказал он.
Напомним, с 8 по 10 октября проводились плановые ремонтные работы на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», в связи с чем на территории региона производилось отключение электроэнергии. Экономика - Сегодня, 10:48 398
Метки: {keywords}