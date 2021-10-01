Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийСовет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия, до 16 октября 2022 года. В список входят, в том числе россияне, передает РИА Новости.Это решение должны утвердить члены Евросоюза. Оно вступит в силу, когда его опубликуют в официальном журнале.В прошлый раз ограничения также продлевались на год.Евросоюз ввел рамочный режим санкций по химическому оружию в 2018 году. Он предусматривает принятие мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химоружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Сейчас в него входят 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и две организации (сирийская и российская).Москва неоднократно опровергала причастность к событиям в Солсбери и Томске, называла их спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств выдвигаемых обвинений.