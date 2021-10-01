На Украине зарегистрировали петицию о запрете концертов российских артистов

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым - поддержали - оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие", - говорится в тексте петиции.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyПетиция с требованием запретить на Украине концерты и выступления российских артистов на сайте президента Владимира Зеленского набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов, соответствующая информация опубликована на сайте главы государства, передает РИА Новости.Петиция по состоянию на понедельник набрала 25 135 голосов.Ранее украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.