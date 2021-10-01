В Махачкале школьник убил одноклассника ножом

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА НовостиУченик школы № 51 в Махачкале ударил ножом сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.Собеседник агентства рассказал, что между девятиклассниками произошел конфликт, из-за которого один ранил другого в область груди. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но он скончался.В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в Кировский отдел полиции в Махачкале.Следователи возбудили против 15-летнего подростка уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство").СУ СК по региону также проверит действия руководства школы по обеспечению безопасности учреждения.