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Сегодня

Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян

root Сегодня, 14:300Новости
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Фото: © AFP 2021 / Ozan Kose
Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики.
"Выходцы из Чечни", — уточнил он.

В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у мужчин нашли оружие.
Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.
Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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