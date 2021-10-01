Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики.
"Выходцы из Чечни", — уточнил он.
В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у мужчин нашли оружие.
Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.
Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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