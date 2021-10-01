Украина закроет один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

"Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплынка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Херсонской госадминистрацией.

Фото: © РИА Новости / Владислав СергиенкоВласти Херсонской области Украины проинформировали о прекращении работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом с 19 октября, передает РИА Новости.В документе указано, что решение принято по предложению госпогранслужбы Украины и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Всего на границе Крыма с Украиной расположено три пункта пропуска: Перекоп (Чаплынка с украинской стороны), "Армянск" ("Каланчак") и "Джанкой" ("Чогнар").