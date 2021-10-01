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В Раде предъявили России территориальные претензии

Sergey Вчера, 19:3055Новости
В Раде предъявили России территориальные претензии
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале, передает РИА Новости.
"Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть", — сказал парламентарий.

Гончаренко обвинил Россию в "краже истории". По его словам, Москва присвоила киевских князей и саму Киевскую Русь. Кроме того, как подчеркнул политик, украинская государственность "существовала" до того, как основали российскую столицу.
Депутат не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в российском регионе.

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