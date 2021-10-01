В Раде предъявили России территориальные претензии

"Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть", — сказал парламентарий.

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраина намерена "вернуть" Кубань, когда к власти в Киеве придет "честное руководство", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем ютьюб-канале, передает РИА Новости.Гончаренко обвинил Россию в "краже истории". По его словам, Москва присвоила киевских князей и саму Киевскую Русь. Кроме того, как подчеркнул политик, украинская государственность "существовала" до того, как основали российскую столицу.Депутат не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Ранее он называл Кубань "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в российском регионе.