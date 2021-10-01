Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу
По требованию американской стороны генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, соответствующая информация размещена сайте МИД республики, передает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что граждане страны, живущие в США и Канаде, по всем вопросам смогут обращаться в посольство в Вашингтоне.
Отмечается, с 1 ноября года туда же переведут данные о тех, которые состоял на постоянном консульском учете.
В загранучреждение можно будет обратиться до 15 октября, потом доступ туда будет невозможен. С 8 октября остановят прием документов по почте и их обработку, прекратят консультации по телефону.
Дипмиссии двух стран сейчас возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году. В конце января этого года глава МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия в ближайшее время определится с кандидатурой посла в США.
При этом ранее Штаты заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Они поэтапно вводили меры против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.
Из-за усиления санкционного давления МИД республики отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек.
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