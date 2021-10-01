В Луганске отменили автобус с автовокзала до КПВВ «Станица Луганская»



«С автовокзала автобус уже не ходит, сказали ехать на 50 лет», — написала сегодня в соцсетях луганчанка Наталья.



В Луганске отменили регулярные автобусные рейсы с автовокзала до «Князя Игоря» — остановки возле КПВВ «Станица Луганская». Об этом в социальных сетях сообщают луганчане.По данным луганчан, до КПВВ «Станица Луганская» можно теперь добраться только на маршрутке, которая отходит с остановки 50 лет ОКтября.Таким образом, пригородный маршрут общего пользования «Луганск АС 1» — с/т «Северский Донец» отменен, а маршрут «Квартал 50 лет Октября Луганска» — с/т «Северский Донец» продолжает функционировать.Удобный город - Сегодня, 20:29 127