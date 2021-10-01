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Теперь товары через границу можно перемещать без ТТН

verter Вчера, 20:4549Новости
Теперь товары через границу можно перемещать без ТТН
Субъекты хозяйствования могут перемещать товары через границу между ЛНР и ДНР без регистрации товарно-транспортной накладной (ТТН). Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС).
Там напомнили, что постановление, регулирующее порядок перемещения товаров и транспортных средств через границу между ЛНР и ДНР утратило силу.
«Таким образом с 1 октября 2021 года субъекты хозяйствования могут перемещать товары между республиками без регистрации ТТН в ГКНС», — пояснили в ведомстве.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Афанасьевский сообщил, что ведомство с 1 октября прекратило осуществлять таможенный контроль на границе с ДНР.
Экономика - Сегодня, 20:03 200

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