Теперь товары через границу можно перемещать без ТТН



Там напомнили, что постановление, регулирующее порядок перемещения товаров и транспортных средств через границу между ЛНР и ДНР утратило силу.

«Таким образом с 1 октября 2021 года субъекты хозяйствования могут перемещать товары между республиками без регистрации ТТН в ГКНС», — пояснили в ведомстве.

Ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Афанасьевский сообщил, что ведомство с 1 октября прекратило осуществлять таможенный контроль на границе с ДНР.

Экономика - Сегодня, 20:03 200 Субъекты хозяйствования могут перемещать товары через границу между ЛНР и ДНР без регистрации товарно-транспортной накладной (ТТН). Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС).Там напомнили, что постановление, регулирующее порядок перемещения товаров и транспортных средств через границу между ЛНР и ДНР утратило силу.«Таким образом с 1 октября 2021 года субъекты хозяйствования могут перемещать товары между республиками без регистрации ТТН в ГКНС», — пояснили в ведомстве.Ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Афанасьевский сообщил, что ведомство с 1 октября прекратило осуществлять таможенный контроль на границе с ДНР.Экономика - Сегодня, 20:03 200

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