В Луганске единый взнос для физических лиц-предпринимателей будет не менее 1182 рублей
В Луганске Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) разъяснил изменения по уплате единого социального взноса (ЕСВ) для отдельных категорий налогоплательщиков.
Ранее были внесены изменения в закон «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование».
«Для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций отменяются ранее установленные фиксированные ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 600 руб., 800 руб., 1000 руб. и предусматривается начисление единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда, установленного законодательством ЛНР на соответствующий месяц», — проинформировали в ГКНС.
Там добавили, что «единый взнос для физических лиц-предпринимателей — плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций за октябрь 2021 года будет составлять 1182,45 руб. (7883 х 15%)».
Ранее были внесены изменения в закон «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование».
«Для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций отменяются ранее установленные фиксированные ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 600 руб., 800 руб., 1000 руб. и предусматривается начисление единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда, установленного законодательством ЛНР на соответствующий месяц», — проинформировали в ГКНС.
Там добавили, что «единый взнос для физических лиц-предпринимателей — плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций за октябрь 2021 года будет составлять 1182,45 руб. (7883 х 15%)».
Экономика - Сегодня, 19:54 190
«Обращаем ваше внимание на то, что уплата единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда позволит обеспечить страховой стаж в полном объеме для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций, что в дальнейшем повлияет при назначении пенсии, а также повлияет на выплаты социального характера», — пояснили в налоговой.
«Обращаем ваше внимание на то, что уплата единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда позволит обеспечить страховой стаж в полном объеме для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций, что в дальнейшем повлияет при назначении пенсии, а также повлияет на выплаты социального характера», — пояснили в налоговой.
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