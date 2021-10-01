В Луганске единый взнос для физических лиц-предпринимателей будет не менее 1182 рублей



«Для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций отменяются ранее установленные фиксированные ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 600 руб., 800 руб., 1000 руб. и предусматривается начисление единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда, установленного законодательством ЛНР на соответствующий месяц», — проинформировали в ГКНС.





«Обращаем ваше внимание на то, что уплата единого взноса в размере 15% от минимального размера оплаты труда позволит обеспечить страховой стаж в полном объеме для плательщиков патентной системы, упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций, что в дальнейшем повлияет при назначении пенсии, а также повлияет на выплаты социального характера», — пояснили в налоговой.

