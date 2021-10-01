Прогноз погоды на 12 октября
На вторник, 12 октября, синоптики прогнозируют переменнную облачность без существенных осадков. Температура днем +14 +17 °C, ночью +4 +6°C.
Народный календарь:
В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны. Погода в Луганске - Сегодня, 19:53 104
Народный календарь:
В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны. Погода в Луганске - Сегодня, 19:53 104
Метки: {keywords}