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Прогноз погоды на 12 октября

robot Вчера, 21:1545Новости
Прогноз погоды на 12 октября
На вторник, 12 октября, синоптики прогнозируют переменнную облачность без существенных осадков. Температура днем +14 +17 °C, ночью +4 +6°C.
Народный календарь:
В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны. Погода в Луганске - Сегодня, 19:53 104

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