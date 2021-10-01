Отключение электроснабжения 12 октября
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 12 октября будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Артемовского районов Луганска и города Александровск в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электроснабжения временно останутся:
улица 2-я Трамвайная, 9а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
переулок 3-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5;
улица Монтажная, 11, 13, 20, 22, 24, 26;
улица Суходольская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Южная, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153.
В Артемовском районе электричество будет отсутствовать по адресам:
улица Боженко, 8а-103;
переулок Комбинатский, 2, 2а, 3;
переулок Переездный, 1-12;
переулок 2-й Ракетный, 2а-10;
улица Руднева, 27-91;
переулок Союзный, 1-14;
улица Шелгунова, 33-108.
В городе Александровск —
улица Комсомольская, 1-104;
улица Первомайская, 1-126;
улица Спортивная, 2-71;
переулок Колхозный, 7, 10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 21:26 147
В Жовтневом районе без электроснабжения временно останутся:
улица 2-я Трамвайная, 9а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
переулок 3-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5;
улица Монтажная, 11, 13, 20, 22, 24, 26;
улица Суходольская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Южная, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153.
В Артемовском районе электричество будет отсутствовать по адресам:
улица Боженко, 8а-103;
переулок Комбинатский, 2, 2а, 3;
переулок Переездный, 1-12;
переулок 2-й Ракетный, 2а-10;
улица Руднева, 27-91;
переулок Союзный, 1-14;
улица Шелгунова, 33-108.
В городе Александровск —
улица Комсомольская, 1-104;
улица Первомайская, 1-126;
улица Спортивная, 2-71;
переулок Колхозный, 7, 10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 21:26 147
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