Луганск слезам не верит? Люди плакали на КПВВ «Станица Луганская» — их не выпускали из ЛНР



Со стороны Луганска, на блокпосту МГБ возле Станицы, собрались люди, которые намеревались сегодня выехать на подконтрольную территорию, но их не выпускают их из-за новых правил пересечения.

На пункте пропуска в Станице Луганской, сегодня, 11 октября пропуск осуществлялся практически только в сторону Луганска.

Со вчерашнего дня, 10 октября, на пункте пропуска в Станице Луганской пропуск совершается лишь в сторону Луганска. Это связано с новыми правилами пересечения линии разграничения, которые ввели в ЛНР.

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко рассказала, что в воскресенье, 10 октября, КПВВ «Станица Луганская» открылся в 08:00 и пропуск совершался только в сторону неподконтрольной территории. Сегодня была ситуация такая же.

«По состоянию на 10:00 на КПВВ» Станица Луганская «на подконтрольную территорию было пропущено 298 человек. Однако на КПВВ со стороны Луганска не последовал ни один человек», — рассказала пресс-секретарь.

На блокпосту ЛНР в Станице люди плачут и уговаривают пограничников пропустить их в Украину. Но те неумолимы и из-за новых правил пересечения уже второй день со стороны Луганска почти никого не выпускают.

Ранее сообщалось, что жители Луганска и переселенцы, застрявшие в ЛНР из-за внезапного изменения правил пересечения КПВВ в Станице, ищут возможность их обойти.

Политика - Сегодня, 21:23 624 Люди плачут на блокпосту со стороны Луганска: их не выпускают на подконтрольную Украине территорию.Со стороны Луганска, на блокпосту МГБ возле Станицы, собрались люди, которые намеревались сегодня выехать на подконтрольную территорию, но их не выпускают их из-за новых правил пересечения.На пункте пропуска в Станице Луганской, сегодня, 11 октября пропуск осуществлялся практически только в сторону Луганска.Со вчерашнего дня, 10 октября, на пункте пропуска в Станице Луганской пропуск совершается лишь в сторону Луганска. Это связано с новыми правилами пересечения линии разграничения, которые ввели в ЛНР.Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко рассказала, что в воскресенье, 10 октября, КПВВ «Станица Луганская» открылся в 08:00 и пропуск совершался только в сторону неподконтрольной территории. Сегодня была ситуация такая же.«По состоянию на 10:00 на КПВВ» Станица Луганская «на подконтрольную территорию было пропущено 298 человек. Однако на КПВВ со стороны Луганска не последовал ни один человек», — рассказала пресс-секретарь.На блокпосту ЛНР в Станице люди плачут и уговаривают пограничников пропустить их в Украину. Но те неумолимы и из-за новых правил пересечения уже второй день со стороны Луганска почти никого не выпускают.Ранее сообщалось, что жители Луганска и переселенцы, застрявшие в ЛНР из-за внезапного изменения правил пересечения КПВВ в Станице, ищут возможность их обойти.Политика - Сегодня, 21:23 624

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