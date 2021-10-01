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Курс валют в Луганске на 12 октября

robot Сегодня, 05:150Новости
Курс валют в Луганске на 12 октября
Госбанк информирует о том, что с 12 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 71,6373 рубля
1 ЕВРО 82,9273 рубля
10 украинских гривен 27,1744 рубля
Курс валют в Луганске на выходных был следующим:
1 доллар США 71,9882 рубля
1 ЕВРО 83,1248 рублей
10 украинских гривен 27,3155 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 77

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