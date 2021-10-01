В Луганске простились с одной из самых известных женщин города



«9 октября на 80-м году жизни перестало биться сердце ветерана органов местного самоуправления Луганска, председателя городского Совета женщин Леокадии Желдак. Администрация Луганска, ветераны органов местного самоуправления города выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.



Леокадия Александровна Желдак родилась 28 января 1942 года в селе Турино Могилевской области в семье крестьянина. Трудовую деятельность начала рабочей Луганского горплодоовощторга, работала маляром строительного управления № 2 треста «Луганскжилстрой». Окончила исторический факультет Луганского государственного педагогического института, где получила специальность учителя истории.

Желдак более 30 лет занимала ответственные должности в партийных органах и органах местного самоуправления Луганска. В 1973 году была избрана вторым секретарем Каменнобродского райкома комсомола, а затем секретарем исполкома Каменнобродского районного Совета народных депутатов. С 1987 года являлась секретарем исполнительного комитета Ворошиловградского городского Совета народных депутатов. Неоднократно избиралась депутатом Луганского городского совета. Была бессменным руководителем городского Совета женщин.

«Трудовой путь и общественная деятельность Желдак отмечены множеством государственных наград. Ее коллеги и друзья неизменно подчеркивали высочайший уровень самодисциплины, требовательность к себе и другим, честность и порядочность Леокадии Александровны. Она была истинным патриотом родного города», — отметили в городской администрации.

Церемония прощания с Желдак состоялась 11 октября в 12:00 в помещении Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Культура - Сегодня, 06:00 69 Ушла из жизни ветеран органов местного самоуправления Луганска, председатель городского совета женщин Леокадия (Елена) Желдак. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Луганска.«9 октября на 80-м году жизни перестало биться сердце ветерана органов местного самоуправления Луганска, председателя городского Совета женщин Леокадии Желдак. Администрация Луганска, ветераны органов местного самоуправления города выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.Леокадия Александровна Желдак родилась 28 января 1942 года в селе Турино Могилевской области в семье крестьянина. Трудовую деятельность начала рабочей Луганского горплодоовощторга, работала маляром строительного управления № 2 треста «Луганскжилстрой». Окончила исторический факультет Луганского государственного педагогического института, где получила специальность учителя истории.Желдак более 30 лет занимала ответственные должности в партийных органах и органах местного самоуправления Луганска. В 1973 году была избрана вторым секретарем Каменнобродского райкома комсомола, а затем секретарем исполкома Каменнобродского районного Совета народных депутатов. С 1987 года являлась секретарем исполнительного комитета Ворошиловградского городского Совета народных депутатов. Неоднократно избиралась депутатом Луганского городского совета. Была бессменным руководителем городского Совета женщин.«Трудовой путь и общественная деятельность Желдак отмечены множеством государственных наград. Ее коллеги и друзья неизменно подчеркивали высочайший уровень самодисциплины, требовательность к себе и другим, честность и порядочность Леокадии Александровны. Она была истинным патриотом родного города», — отметили в городской администрации.Церемония прощания с Желдак состоялась 11 октября в 12:00 в помещении Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Культура - Сегодня, 06:00 69

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